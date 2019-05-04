شكرا لقرائتكم البريميرليج يحسم عودة أحمد حجازى لصفوف الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد أحمد حجازى مدافع وست بروميتش الانجليزي لحسابات مسئولو النادى الأهلي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وترميم خط دفاع المارد الأحمر وحل الثغرات التى واجهته خلال الفترة الماضية وكانت سببا فى استقباله العديد من الأهداف والتى أثرت بالسلب على مشوار أبناء التتش فى البطولات المحلية والقارية.

كان أحمد حجازى قد رحل عن صفوف الأهلى لرغبته فى خوض تجربة الاحتراف فى الدورى الانجليزي، وهو ما امتثلت له الإدارة الحمراء مضطرة لتلبية رغبة اللاعب والاستفادة من خبرات اللعب في أقوى الدوريات الأوروبية.

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وسبق للأهلى أن تفاوض مع حجازى للعودة إلى صفوفه قبل بدء الموسم الحالى مستغلا هبوط فريقه لدورى الدرجة الأولى الإنجليزية، ولكن اللاعب تحفظ على فكرة العودة إلى مصر وقتها متشبثا بفكرة استمرار تجربة الاحتراف الأوروبى، وأجل مسألة العودة إلى وقت لاحق، قبل أن يعود اللاعب الدولى لحسابات مسئولى القلعة الحمراء.

ويتوقف مصير عودة أحمد حجازى للأهلى على موقف وست بروميتش من الصعود إلى البريميرليج من عدمه، حيث ستكون فرصة القلعة الحمراء في استعادة المدافع الدولى صعبة حال عودة النادى الانجليزي للبريميرليج أو ترتفع أسهم اللاعب في العودة لزعيم القارة الإفريقية حال فشل فريقه فى خطف تذكرة الصعود للدورى الانجليزي للمحترفين.

ويحاول مسئولو الأهلي الضغط على حجازى لإقناعه بإنهاء تجربته الاحترافية والعودة لتدعيم الدفاع الأحمر الذى يعاني منذ رحيله فى الموسم قبل الماضى.