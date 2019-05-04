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شكرا لقرائتكم رد فعل عصام الحضري بعد استبعاده من المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بعد أن باتت ملامح قائمة منتخب مصر التي يخوض بها خافيير أجيري المدير الفني بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر واضحه ، وفي ظل استبعاد عصام الحضري الحارس الأسطوري للفريق بسبب "كبر سنه" كما أكد أجيري للعديد من المقربين له ، نشر الحارس الدولي تغريدة معلقا على استبعاده من قائمة المنتخب
وجاءت ملامح القائمة كالتالي في حراسة المرمى أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، ومحمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، ومحمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك، مع إمكانية ضم محمد عواد ، و في خط الدفاع : باهر المحمدي، وأحمد حجازي، وأحمد المحمدي، وعلي جبر، ومحمد هاني، مدافع النادي الأهلي، وأحمد أيمن منصور، وأيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي، مع منح الفرصة لمحمود علاء، مدافع نادي الزمالك.
وفي الوسط علي غزال، لاعب فيرنينسي البرتغالي، محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، وطارق حامد،وعمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، مع احتمالية ضم حمدي فتحي
وعلى المستوى الهجومي : محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمرو وردة، وعبد الله السعيد، ومحمود حسن "تريزيجيه"، ورمضان صبحي، ومع إمكانية استدعاء وليد سليمان بالإضافة إلى مروان محسن، وأحمد حسن "كوكا"، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، بالإضافة إلى أحمد علي كامل، هداف الدوري والمقاولون العرب، ومع احتمالية ضم مصطفى محمد، مهاجم طلائع الجيش.
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