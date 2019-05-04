تغريم سيمونز جناح فيلادلفيا 20 ألف دولار

اسماء السيد - غرمت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين جناح فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الاسترالي بن سيمونز 20 ألف دولار أميركي، بسبب خطأ فاضح على كايل لوري لاعب تورونتو رابتورز، الخميس ضمن نصف نهائي المنطقة الشرقية.

وراجع مسؤولو الدوري فيديو المباراة واللقطة التي حصلت قبل 8,36 دقائق على انتهاء الربع الثاني من المباراة التي حسمها فيلادلفيا 116-95 على ارضه.

وسقط اللاعبان تحت السلة بعد كرة ضائعة من فيلادلفيا، ثم ضرب سيمونز لوري على الجزء العلوي من فخذه فيما لم يحتسب الحكم اي خطأ.

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ويتقدم سيكسرز 2-1 في نصف النهائي الذي يحسمه الفائز في اربع مباريات من اصل سبع محتملة.

وكان لوري وسيمونز قد اشتبكا ايضا في كانون الثاني/يناير 2018.

ويبلغ معدل تسجيل سيمونز (22 عاما) 16,9 نقطة و8,8 متابعات و7,7 تمريرات حاسمة هذا الموسم.