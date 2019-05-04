شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الفراعنة استعدادا لـ امم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة خافير أجيرى، مع اتحاد الكرة على برنامج إعداد الفراعنة قبل بطولة أمم افريقيا 2019 التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

س: متى ينطلق معسكر الفراعنة الأخير قبل البطولة؟

ج: قرر اتحاد الكرة توقف مسابقة الدورى يوم 3 يونيو المقبل، على أن يبدأ معسكر الفراعنة يوم 6 من نفس الشهر.

س: أين يقام المعسكر؟

ج: اختار خافير أجيرى الإسكندرية، وتحديدا استاد برج العرب، لاستضافة تدريبات ومباريات الفراعنة الودية قبيل كان 2019.

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س: كم لاعبا فى قائمة المنتخب قبل المعسكر؟

ج: تتجه النية لدى أجيرى لضم 30 لاعباً فى المعسكر على أن يتم إعلان القائمة النهائية يوم 11 يونيو المقبل، وهو الموعد الأخير الذى أعلنه الكاف لتسجيل الـ23 لاعباً فى القائمة النهائية.

س: كم مباراة ودية سيخوضها المنتخب قبل البطولة؟

اعتمد هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطنى الأول، برنامج المباريات الودية للمنتخب الوطنى قبل مشاركته فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وقال إيهاب لهيطة إدارى المنتخب إن الجهاز الفنى للفريق استقر على ملاقاة منتخبى تنزانيا وغينيا يومى 13 و 16 يونيو على الترتيب باستاد برج العرب، وكان منتخبا تنزانيا وغينيا أبديا موافقتيهما للقاء المنتخب الوطنى ضمن عدة موافقات حصلت عليها إدارة الفريق خلال الاتصالات التى أجرتها وشملت أغلب الفرق المتأهلة للبطولة فيما عدا الفرق الثلاثة التى تشارك مصر فى مجموعتها.

س: هل يخوض منتخب مصر مباراة ودية باستاد القاهرة؟

ج: الخواجة كان يرغب فى خوض ودية غينيا على استاد القاهرة، وهو ما تعذر بسبب أرضية الملعب الجديدة، لذا تم الاتفاق على أن يخوض الفراعنة 3 تدريبات على الاستاد قبل مباراة الافتتاح أمام زيمبابوى يوم 21 يونيو المقبل.