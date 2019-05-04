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جهاد عامر تزور استاد الإسكندرية للتعرف على تصور توزيع المتطوعين بامم افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الدكتورة جهاد عامر، مساعد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية رئيس لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق، زيارة إلى استاد الإسكندرية اليوم السبت على هامش انعقاد المقابلات الشخصية للشباب المتطوعين الراغبين فى المشاركة فى تنظيم البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

وكان فى استقبال الدكتورة جهاد عامر كل من الدكتور شريف سعد مدير استاد الإسكندرية، وعامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية بأمم أفريقيا.

وأجرت الدكتورة جهاد عامر جولة داخل الاستاد لتحديد الأعداد الأولية المطلوبة من الشباب المتطوعين، وفقا للتوزيعات على النقاط المختلفة بالاستاد، ومنها المنطقة المخصصة للإعلاميين وصالون الـ VIP، ومنطقة الاستقبال، والأبواب الخارجية للاستاد، والأبواب الداخلية بالمدرجات، والمنطقة الخاصة بغرف اللاعبين والحكام والعيادات الطبية، وكذا فنادق إقامة المنتخبات المشاركة بمجموعة الإسكندرية وملاعب التدريب.

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جهاد عامر تتابع الاستعدادات لامم أفريقيا 

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وأكدت الدكتورة جهاد عامر أنه جارى التنسيق الواجب مع كل رئيس مجموعة للاتفاق على الأعداد المطلوبة من الشباب المتطوعين للمشاركة فى تنظيم البطولة الأفريقية، ويتم زيارة الاستادات المستضيفة للبطولة لوضع خطة توزيع الشباب المتطوعين فى المواقع المختلفة، مشيرة إلى التنسيق كذلك بعد الانتهاء من تلك الزيارات مع رؤساء اللجان الفرعية باللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية للتعرف على الأعداد المطلوب من الشباب المتطوعين معهم.

 

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الاستعدادات لأمم أفريقيا فى الإسكندرية 

 

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