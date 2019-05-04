شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا فعل الزمالك أمام النجم فى نصف نهائى الكونفدرالية 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك على موعد مصيرى أمام النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التي ستجمعهما فى التاسعة مساء غد الأحد على الملعب الأولمبى بسوسة فى تونس، بإياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويأمل أبناء ميت عقبة فى الخروج من اللقاء بشباك نظيفة أو نتيجة إيجابية لضمان التأهل للمباراة النهائية، خاصة أن لقاء الذهاب الذى جمعهما الأحد الماضى باستاد برج العرب فاز فيه الزمالك بهدف وحيد أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.

زسبق للزمالك التأهل مرتين فقط للكونفدرالية، إلا أنه لم يتمكن من حصد اللقب حتى الآن، حيث ودع الزمالك البطولة من نصف النهائي أمام النجم الساحلى التونسى بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بتونس بنتيجة 5 / 1 قبل أن يحقق الأبيض الفوز فى الذهاب بثلاثية نظيفة إلا أن مجموع المواجهتين ساهم فى تأهل النجم وإقصاء أبناء ميت عقبة.

مباراة الذهاب أمام النحم الساحلى في تونس

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مباراة العودة أمام النجم في مصر

الكونفدرالية 2018

خسر الزمالك أمام ولايتا ديتشا الإثيوبى فى دور الـ 32 للبطولة بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح.

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