شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يعلن اسم المدير الفنى الجديد اليوم.. وكمونة يدخل الترشيحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الترسانة فى مفاوضات جادة مع سمير كمونة، المدير الفنى السابق لجمهورية شبين، لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لفاروق جعفر الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله الخميس الماضى. Advertisements ويعقد مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين اجتماعا مساء اليوم بمقر النادى بميت عقبة للإعلان بشكل رسمى عن اسم المدير الفنى للفريق الكروى. ورغم دخول الترسانة فى مفاوضات مع سمير كمونة إلا أن هناك خطوط اتصال مع حسين عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق ونبيل محمود المدير الفنى السابق لبلدية المحلة وياسر رضوان نجم الأهلى الأسبق لاختيار أفضلهم لقيادة سفينة الشواكيش فى الموسم المقبل.

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