شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة أبو القاسم وحمزة فى دور الـ64 بكأس العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر علاء أبو القاسم، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش، من لاعب فرنسا بنتيجة 15 / 9 فى دور الـ 64 بكأس العالم المقام فى روسيا. كما خسر أيضا فى نفس الدور محمد حمزة من لاعب إيطاليا بنتيجة 15 / 12. وكان أيو القاسم تأهل إلى دور الـ 64 الرئيسى بالفوز على بطل ألمانيا أمس بنتيجة 15 / 13، بينما تأهل محمد حمزة بالفوز على لاعب كوريا بنتيجة 15 / 9.

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