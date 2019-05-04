الزمالك يستعد لمواجهة النجم الساحلى على شواطئ سوسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، صورة تجمعه بنجوم الفريق الأول بالقلعة البيضاء على شواطئ سوسة خلال التواجد حاليا هناك عبر صفحته على إنستجرام.
ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء مهم أمام النجم الساحلى فى التاسعة مساء غد، الأحد، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وكان فريق الزمالك توجه إلى تونس فى طائرة خاصة أمس الجمعة استعدادا لهذا اللقاء المهم.
الزمالك على شاطئ سوسة
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