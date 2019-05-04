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شاهد.. اختبارات المتطوعين لـ امم افريقيا 2019 فى الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة المتطوعين ببطولة امم افريقيا 2019 برئاسة جهاد عامر المقابلات الشخصية للراغبين فى التطوع من محافظة الإسكندرية اليوم السبت.

وحرصت جهاد عامر على حضور المقابلات الشخصية وكذلك عامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية ببطولة أمم أفريقيا.

جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة أعلنت تقدم 5296 مصريًا بطلب للتطوع، أما الأجانب فبلغ عددهم 132 فردًا.

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وتقام البطولة فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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اختبارات المتطوعين

 

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المقابلات الشخصية

 

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المتطوعين

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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