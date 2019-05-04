شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر مواجهة الزمالك مع النجم فى موقعة سوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح إدارة النجم الساحلى اليوم، السبت، فى مقر النادى التونسى تذاكر حضور مواجهة الزمالك، والتى ستجمع الفريقين غدًا الأحد فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك والنجم الساحلى التى أقيمت بينهما الأحد الماضى فى برج العرب انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا، ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط تسجيل أهداف لحسم بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية.

وحددت إدارة النجم الساحلى التونسى أسعار التذاكر بالدينار على النحو التالى: "المدرجات الجانبية مقابل 10 دينار وهو ما يوازى 57 جنيها مصريا، المدرجات الغربية والشرقية مقابل 15 دينارا ما يوازى 85 جنيها مصريا، 20 دينارا مقابل الجلوس فى المدرجات العلوية أى ما يوازى 114 جنيها، 30 دينارا للمنصة أى ما يوازى 170 جنيها".

وقررت إدارة النجم الساحلى طرح تذاكر الحضور فى المقصورة الرئيسية مقابل 100 دينار ما يوازى 569 جنيها مصريا، وشددت إدارة النادى التونسى على أنه لن يسمح بحضور المشجعين أقل من 18 عاما لمباراة الزمالك حرصا على سلامة الجماهير.