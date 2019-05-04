شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على إجراء الاتصالات ببعثة الفريق الأول الكروى المتواجدة فى تونس للاطمئنان على كل كبيرة وصغيرة قبل مواجهة النجم الساحلى التونسى قبل مواجهة الغد فى إياب نصف نهائى الكونفيدرالية الأفريقية.

ونقل إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، رسالة مرتضى منصور للاعبين طالبهم فيها بالتركيز داخل المستطيل الأخضر وعدم التأثر بالحضور الجماهيرى المتوقع.

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وكان الزمالك قد حقق الفوز بهدف نظيف فى مباراة الذهاب التى جمعت الأبيض والنجم الساحلى فى برج العرب وأحرز هدف الفوز للزمالك كهربا.