شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يستبعد لاعب الداخلية من حساباته قبل امم افريقيا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة خافيير أجيرى، على عدم استدعاء إسلام جابر لاعب الداخلية لقائمة الفراعنة لبطولة امم افريقيا 2019. وأرجع الجهاز الفنى موقفه إلى أن اللاعب رغم إعجاب أجيرى بقدراته، إلا أنه مازال صغير السن وخبراته الدولية قليلة، وانضمامه للمنتخب فى امم افريقيا قد يؤثر عليه بالسلب، خاصة أن البطولة ستشهد ضغطًا جماهيريًا كبيرًا على منتخب مصر. يذكر أن منتخب مصر وقع فى المجموعة الأولى التى تضم أوغندا والكونغو وزيمبابوى.

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