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منتخب القاهرة مواليد 2005 يهزم سانجاو الصينى 0/5 فى بطولة طوكيو الودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل منتخب القاهرة لكرة القدم للناشئين مواليد 2005 انتصاراته فى بطولة طوكيو الودية للعواصم التى تستضيفها اليابان سنويا، وفاز على نظيره سانجاو الصينى 5/0 ليتأهل الفريق المصرى إلى دورة نصف نهائى بالبطولة.


وأحرز أهداف منتخب القاهرة عمر وائل ثلاثة أهداف وكل من كباكا ويوسف عفيفى "هدفا".  

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59554566_2272596556131758_3238346959693545472_n منتخب منطقة القاهرة مواليد 2005 

بعثة منتخب القاهرة فى البطولة باليابان، برئاسة الدكتور أشرف البجرمي، مدير مديرية الشباب والرياضة القاهرة، وتضم قائمة المنتخب 18 لاعبا من اندية وادى دجلة والأهلى وإنبى والطلائع والمقاولون والدرب الأحمر.  

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القاهرة تتفوق على بطل الصين 
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 منتخب القاهرة يتأهل لنصف النهائى 
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 القاهرة تتصدر بطولة العواصم 

 

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