لاعبو الزمالك يؤدون تدريبات "تمشية" استعدادًا للنجم الساحلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خضوع اللاعبين لتدريبات تمشية خفيفة حول فندق الإقامة بتونس تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال فى الواحدة والنصف ظهر اليوم. ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي غدا الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى البطولة الكونفدرالية، حيث فاز الأبيض فى الذهاب ببرج العرب بهدف نظيف سجله كهربا.

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