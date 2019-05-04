صلاح يضمد جراحه الأوروبية بجائزة جديدة (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حصد النجم المصري، محمد صلاح، جائزة هدف الشهر في ليفربول عن إبريل الماضي.

وجاء هدف صلاح الصاروخي في مرمى تشيلسي في المركز الأول، بعدما اختارته جماهير الريدز الأفضل على الإطلاق، خلال الشهر المنصرم.

وتأتي هذه الجائزة، لتضمد جراح صلاح الأوروبية، بعدما خسر مع فريقه منذ أيام أمام برشلونة الإسباني، بثلاثية نظيفة، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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ويحتل الفرعون صدارة هدافي الدوري الإنجليزي حاليا، بـ21 هدفا، يليه ساديو ماني وأجويرو بـ20 هدفا لكل منهما.

وسيواجه ليفربول، نيوكاسل يونايتد، مساء السبت، في الجولة 37، من البريميرليج.

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شاهد هدف صلاح في تشيلسي