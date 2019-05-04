الشرطة البريطانية تضبط مسربي صورة جثة اللاعب إيميليانو سالا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقت شرطة مقاطعة ويلتشير الإنجليزية، القبض على شخصين للاشتباه في نشرهما صورة جثة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، مهاجم فريق نانت الفرنسي، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

الشرطة تمكنت من ضبط امرأة تبلغ من العمر 48 عاما من بلدة كورشيم، ورجل يبلغ 62 عاما، يشتبه في وصولهما غير المصرح به إلى مواد الكمبيوتر للمشرحة، حيث تم تسريب صورة لجثة اللاعب الأرجنتيني وهو في المشرحة عبر موقع “تويتر” بواسطة حساب تم حذفه بعد نشر الصورة.

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الصور نشرت في وقت صعب للغاية بالنسبة لعائلة اللاعب الراحل، إذ توفي والده البالغ من العمر 58 عاما الأسبوع الماضي.

المتحدث باسم شرطة ويلتشير قال في تصريحات له: لا يوجد دليل على أن المشتبه بهما قد اقتحما المشرحة أو على تورط أحد موظفي المشرحة بهذه الجريمة.

سالا الذي انتقل من نادي نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الويلزي، كان قد اختفى مع الطيار ديفيد إيبوتسون في 21 يناير الماضي إثر تحطم طائرتهما في مضيق المانش، وعثر على جثة اللاعب بعد أسبوعين من اختفائه، فيما لم يعثر على جثة الطيار بعد.