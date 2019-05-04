انت الان تتابع فرجاني ساسي يكشف سبب استقباله بعثة الزمالك في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

فرجاني ساسي

كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب حرصه على الوجود مع بعثة الفريق الأبيض، منذ وصولها إلى تونس مساء أمس الجمعة، إذ أكد أن استقباله بعثة الفريق جاء بسبب مؤازرة اللاعبين ودعمهم قبل مواجهة النجم الساحلي، الأحد المقبل، بالإضافة إلى أنه كان مشتاقًا لزملائه في الفريق الأبيض. وشدد فرجاني ساسي على ثقته الكبيرة بقدرات لاعبي الزمالك على حسم التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية من سوسة، أمام نظيره النجم الساحلي.

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وأضاف الدولي التونسي أن النجم الساحلي فريق كبير ويكنّ له كل الاحترام، لكن فريق الزمالك يضم لاعبين كبارا لديهم خبرات، مؤكدا أنه حثهم على التأهل للنهائي والتتويج بالبطولة أمام أي منافس. وقدم فرجاني ساسي الشكر لجماهير القلعة البيضاء على المشاعر الطيبة التي تلقاها وشعر بها من قبَلهم، كما وجه الشكر لرئيس