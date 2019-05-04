انت الان تتابع رامز في الشلال يثير الرعب في قلوب نجوم الكرة «فيديو» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

صالح جمعة

«رمضان كريم وكل سنة وإنتو طيبين، كلنا فاكرين إن إحساس الخوف هو أصعب الأحاسيس، لكن الأخطر من الخوف الغدر وعنصر المفاجأة، تخيل أما تبقى مش عارف الضربة هتجيلك منين، تخيلوا بقا اللي هيقع تحت إيدي السنة دي هيحصل له إيه، هيصرخ وأنا جنبه وهو مش حاسس بيا، وهيعيش أسوأ يوم في حياته وانا هاعيش أسعد يوم في حياتي، وساعة ما يفتكر إن الموضوع إنتهى هتكون الحكاية لسه بتبتدي، وإذا كان اللي فات بيخوف فاللي جاي دمار.. واللي هيقرب من ملعبي مش هيطلع عليه نهار».. بتلك الكلمات أعلن رامز جلال عن برنامجه «رامز في الشلال»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، على قناة «mbc مصر».

Advertisements

رامز جلال اصطاد 4 لاعبين من نجوم الساحرة المستديرة هم الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك، وثنائي النادي الأهلي صالح جمعة، ووليد سليمان، ومدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي والمنتخب الوطني أحمد حجازي، بالإضافة إلى المحلل الفني رضا عبد العال، للمقلب الذي يشتمل على فقرة السقوط بقارب هوائي في شلال،