توتنهام بالقوة الضاربة لإسقاط بورنموث في البريميرليج

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٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م توتنهام هوتسبير أعلن الثنائي إيدي هاو المدير الفني لنادي بورنموث، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، عن تشكيلتهما الرسمية، للمواجهة المرتقبة بينها، اليوم السبت، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، على استاد فيتنس فيرست، التي سيديرها تحكيميًا كريج باوسون، ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بينهما على استاد ويمبلي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة، شهد فوز رجال بوكيتينو بخماسية نظيفة. Advertisements وفيما يلي التشكيلة الرسمية لتوتنهام: هوجو لوريس - كيران تريبير - توبي الديرفيريلد - دافينسون سانشيز - داني روز - إيريك داير - موسى سيسوكو - كريستيان ايركسن - ديلي ألي - هيونج مين سون - لوكاس مورا. #THFC: Lloris (C), Trippier, Alderweireld, Sanchez, Rose, Dier, Sissoko, Eriksen, Dele, Son, [email protected] وفيما يلي التشكيلة الرسمية لتوتنهام:

هوجو لوريس - كيران تريبير - توبي الديرفيريلد - دافينسون سانشيز - داني روز - إيريك داير - موسى سيسوكو - كريستيان ايركسن - ديلي ألي - هيونج مين سون - لوكاس مورا. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) #THFC: Lloris (C), Trippier, Alderweireld, Sanchez, Rose, Dier, Sissoko, Eriksen, Dele, Son, Lucas@WilliamHill odds (18+) https://t.co/TQtPxr1ymo#PL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/vnR59AUIiZ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 4, 2019 وفيما يلي التشكيلة الرسمية لبورنموث:

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) مارك تريفيرز - ستيف كوك - ناثان أكي - جيفرسون اندريس ليرما - جوردان إيب - كاليوم ويلسون - أدم سميث - جوشوا كينج - ناثانييل كلاين - ريان فراسير - جاك سيمبسون.

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