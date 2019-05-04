الزمالك يعلن عن موعد مرانه الأخير في سوسة

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
الزمالك
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خضوع اللاعبين لتدريبات تمشية خفيفة حول فندق الإقامة بتونس، تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم، كما قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في إحدى قاعات فندق إقامة اللاعبين. ويتناول الجهاز الفني خلال المحاضرة شرح بعض الأمور الفنية ونقاط القوة والضعف لفريق النجم الساحلي والحديث عن خطة المباراة التي سيخوضها الفريق غدا الأحد بإياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية.
ويخوض الفريق مرانه الأخير في التاسعة مساء على ملعب الأوليمبي بمدينة سوسة، الذي ستقام عليه مباراة النجم الساحلي مساء غدٍ بإياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية، حيث يسمح للإعلاميين بحضور ربع ساعة فقط بعدها يتحول المران إلى مغلق، حسب تعليمات المدير الفني للفريق. ويعقد المؤتمر الفني لمباراة النجم الساحلي
ويعقد المؤتمر الفني لمباراة النجم الساحلي في السادسة مساء اليوم بفندق الحكام، حيث يحضر المؤتمر ممثلا عن الزمالك أيمن حافظ المنسق العام ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومصطفى ميلا.
بينما يعقد المؤتمر الصحفي للمديرين الفنيين في السابعة مساء، بملعب المباراة بحضور السويسري كريستيان جروس المدير الفني وعماد السيد حارس الفريق.
ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة النجم الساحلي في إياب دور نصف النهائي بكأس الكونفدرالية الإفريقية غدًا الأحد في تمام التاسعة مساء على الملعب الأولمبي بسوسة.
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