الان تتابع جاريدو يستنفر همم لاعبي العين قبل مواجهة الهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

طالب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق العين الإماراتي لكرة القدم لاعبيه ببذل أقصى الجهد خلال الفترة المقبلة لتجاوز الظروف التي مر بها الفريق مؤخرا خاصة في ظل الارتباطات المهمة للغاية التي تنتظر الفريق في الفترة المقبلة.

وكان جاريدو عقد اجتماعا مهما مع لاعبي الفريق وتحدث خلاله عن التحديات المرتقبة للفريق خلال المرحلة المقبلة بداية من المواجهة القارية أمام مضيفه الهلال السعودي بعد غد الاثنين في الرياض بالجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وشهد الاجتماع تعاهد جميع أفراد الفريق على إظهار أفضل ما لديهم في الدفاع عن شعار النادي انطلاقا من الحرص على قيم العين التي تعزز طموح كل منتم لهذا الكيان في الوصول إلى أفضل درجة من المستوى ، حسبما أكد موقع النادي على الانترنت.

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وشدد جاريدو على أهمية تجاوز الظروف التي ارتبطت بالمرحلة الماضية مشيرا إلى أن كل من يرتدي قميص العين مطالب بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يمكن أن يخدم النادي في المناسبات الرياضية المختلفة لرد التقدير للإدارة على توفير المعطيات الإيجابية للاعبين والجماهير على مساندة الفريق في جميع الظروف خاصة في المرحلة التي شهدت تراجع النتائج بسبب سوء الحظ وعدم التوفيق وهما من الأمور المتوقعة في عالم كرة القدم قياسا بما حدث في أندية عدة على مستوى العالم.

وأضاف : “نحتاج لجميع اللاعبين خلال تحدياتنا القادمة خاصة أن المرحلة المقبلة ترتبط بمواجهات مهمة وقوية يسطرها التاريخ بالإضافة للمنافسة على حجز إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال آسيا”.

وأكد جاريدو : “نحن مطالبون بإظهار روح الفريق الواحد والرغبة والإصرار لتحقيق النتائج والواقع… الأجواء العائلية الموجودة في نادي العين والتي تميزه عن غيره من الأندية يجب أن تمثل دافعا قويا للاعبين في الفترة المقبلة حتى يحقق الفريق النتائج المرجوة في كل الاستحقاقات القادمة”.

وأعرب جاريدو عن ارتياحه للروح التي لمسها في لاعبي فريقه مؤكدا أن الرغبة القوية والإصرار على تحسين نتائج الفريق وإظهار المستوى الفني المطلوب في المباريات المقررة على الفريق حتى نهاية الموسم الحالي تعبر عن القيمة الجيدة للاعبين الذين يشعرون بحجم المسؤولية في هذه المرحلة المهمة.