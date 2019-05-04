شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يرد على تقرير «المصري اليوم»: «معنديش تناقض» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، ومقدم برنامج «الزمالك اليوم»، على قناة المحور، مهاجمة عبدالرحمن جمال، مصور «المصري اليوم»، قائلًا إنه ذكر بعض الحقائق.

وقال الغندور، خلال برنامجه: «كنت في برنامج الكرة في دريم ووصلتني بعض اللقطات المصورة، وأبلغني المراسل أن أشكر عبدالرحمن ميزو صاحب اللقطات، فشكرته تقديرا للمراسل ولكني لم أكن أعرف صاحب الصور».

وأضاف: «بالأمس ذكرت حقائق.. قلت أنه ليس مصور معتمد من النقابة ودي وحقيقة، وهذا ليس له علاقة بالمهنية ولكني أذكر معلومة، وشعبة المصورين الصحفيين قررت إيقافه شهرين ولذلك دخل صور بالكاميرا الخاصة به وكل هذا خطأ».

واختتم: «ولكن هذا لا يبرر هجوم لاعبي الزمالك عليه، وهو أيضا صحفي ومهني من حقه تشجيع أي فريق ولكن لا يجوز وانت في موقع الحدث أن تتشفى في الزمالك، هذه ليست مهنية».

وكان خالد الغندور، خلال تقديمه حلقة برنامج الكرة في دريم، بتاريخ 27 نوفمبر عام 2015، أثنى على احترافية المصوّر عبدالرحمن جمال خلال الحلقة، ورغم تلك الإشادات هاجم بندق، عبدالرحمن جمال، خلال حلقة برنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور مساء الأربعاء الماضي، متعمدًا عدم ذكر اسمه قائلا «هذا المصوّر»، مبديا اعتراضه على إصدار نقابة الصحفيين المصرية تجاه واقعة الاعتداء لاعبي وإداري نادي الزمالك على الزميل عبدالرحمن جمال.

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وبخلاف ما ذكر خالد الغندور يحمل الزميل عبدالرحمن جمال تصريحًا من اتحاد الكرة لمتابعة كافة مباريات الدوري المصري والبطولات الأفريقية، كذلك مسموح له بالتواجد داخل الاستاد وملعب المباراة، ويحمل كاميرته الاحترافية الخاصة بجريدة المصري اليوم الذي يعمل بها مصوّرا صحفيًا.

وكانت نيابة مدينة نصر في القاهرة، اطلعت على تسجيلات الفيديو التي توضح الاعتداء على الزميل عبدالرحمن جمال، وأحد أفراد قوات الأمن الذي كان مكلفًا بحماية طاقم تحكيم مبارة الزمالك وبيراميدز، الثلاثاء الماضى، على يد عدد من لاعبى وإداريى نادى الزمالك، وتأكدت من الواقعة المسجلة بالصوت والصورة.

وتسلّمت النيابة محضر تحريات الشرطة التي أدانت لاعبين بالزمالك وطبيب وإداري الفريق، ونسبت إليهم تهم التعدى اللفظى والبدنى على المصور وفرد الأمن، ومن المقرر أن تستدعى المتورطين للاستماع إلى أقوالهم، عقب إدانتهم في تحريات المباحث وأقوال عدد من شهود العيان، فضلًا عن ثبوت الواقعة بالصوت والصورة من خلال الفيديوهات التي تم تفريغها وضمها إلى أحراز القضية.

واستمعت النيابة لشاهدى الإثبات في التحقيقات، اللذين أكدا هجوم لاعبى الزمالك وعامل غرفة الملابس وإداريى النادى على المجنى عليه عقب مشاهدتهم له يصور واقعة اعتدائهم بالضرب على أحد أفراد قوات الأمن الذي كان متواجدًا في أرض الملعب عقب انتهاء المباراة.

واستمعت النيابة لأقوال الزميل «جمال»، الذي أكد أنّه تعرّض للضرب وسرقة هاتفه من قبل لاعبى وإداريى الزمالك، حين حاول توثيق اعتدائهم بالصوت والصورة على فرد الأمن.