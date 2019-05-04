شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في ليفربول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول عن فوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة هدف شهر أبريل، عن هدفه في تشيلسي أثناء مباراة الفريقين في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

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وجاء هدف «صلاح» من تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء البلوز سكنت الزاوية اليمنى العلوية لمرمى الحارس الإسباني كيبا.

وعلق حساب «ليفربول» على «تويتر» قائلًا: «مدهش للغاية.. تسديدة محمد صلاح المذهلة أمام تشيلسي هي هدف شهر أبريل».

ويخوض ليفربول، الليلة، في تمام التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، مباراة قوية أمام نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك، في إطار الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يحتل فيه المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن متصدره مانشستر سيتي.