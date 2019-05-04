شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يوضح تطورات حالة فرجاني ساسي ومصطفى فتحي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن الجهاز الفني يطمئن بشكل مستمر على حالة اللاعبين المصابين ومن بينهما الثنائي فرجاني ساسي ومصطفى فتحي، في ظل المنافسات القوية التي تنتظر الفريق مع اقتراب نهاية الموسم.

وأضاف أمير، في تصريحات أدلى بها ببرنامج «الزمالك اليوم»: «بنتكل مع مصطفى فتحي يوميًا ومتابعين البرنامج بتاعه، ونفس الكلام مع فرجاني ساسي، أهم حاجة بالنسبة لنا يرجع سليم لأهله ولناديه».

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وأجرى فرجاني ساسي جراحة في القدم بعد تعرضه للإصابة بشرخ في عظمة الشظية، خلال مباراة حسنية أغادير في الكونفيدرالية، فيما عانى مصطفى فتحي من إصابة في الركبة، وأجرى جراحة أيضًا على إثرها.

وتابع أمير مرتضى: «شايفين في تحسن كبير في حالة فرجاني ساسي، والورم خف، وترك العكاز مؤخرًا، ومتابعين حالته مع الدكتور محمد أسامة ومع طبيب المنتخب التونسي، ونفس القصة بالنسبة لمصطفى فتحي، وإن شاء يلحقونا في الموسم ده».