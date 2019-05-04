شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: شخصية الأهلي سلاحنا لمواصلة الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة النجوم، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد، على استاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «نخوض مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الـثلاث؛ من أجل الاستمرار في مشوارنا نحو الحفاظ على اللقب المحلي».

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وأوضح أن «شخصية الأهلي» التي تتمثل في روح الفانلة الحمراء والقتال حتي الثانية الأخيرة تبقى دائما هي سلاح الفريق لمواصلة الانتصارات.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الجهاز الفني يؤكد دائمًا للاعبين في جميع محاضراته الفنية على ضرورة الاحتفاظ بشخصية الأهلي مهما كانت ظروف المباراة ومهما شهدت من أحداث، خاصة أن هذا الأمر سيدفعنا للقتال حتى الثانية الأخيرة لتحقيق الانتصارات التي تبقى الهدف المنشود بالنسبة لنا.

وأتم مدير الكرة أن شخصية الأهلي والروح القتالية والإصرار على حصد النقاط الثلاث أمور تبقى مهمة جدًا بشكل عام وتحديدًا في هذه المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة؛ من أجل مواصلة رحلة الحفاظ على الدوري، مؤكدًا ثقته الشديدة في لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق الفوز.