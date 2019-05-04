طبيب بورتو: من المبكر الحكم على مستقبل كاسياس

قال نيلسون بوجا، طبيب نادي بورتو، إن الأزمة القلبية التي تعرض لها حارس المرمى الإسباني، إيكر كاسياس، الأربعاء أثناء التدريب كانت "غير متوقعة على الإطلاق".

وأوضح بوجا في تصريحات نشرت اليوم السبت عبر صحيفة (إكسبريسو) البرتغالية أن الإصابة بالأزمة القلبية في حالة كاسياس كانت "غير متوقعة على الإطلاق في ظل عدم وجود مخاطر للتعرض لمشكلات قلبية وعدم وجود تاريخ عائلي له علاقة بمرض القلب في الأعمار المبكرة".

وأضاف الطبيب أن الأزمة القلبية مرض "صامت" يتطور ببطء ويكون "نتيجة مزيج من بعض العوامل، ويمكن أن يسبب انسدادا في الشريان ونوبة قلبية".

وتابع "مشكلة نقص المساعدة الطبية السريعة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات حادة أو مستقبلية للقلب، مثل عدم انتظام ضرباته ونخر في عضلة القلب، ما يتضمن أيضا احتمالية الموت المفاجئ".

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وتعرض كاسياس لأزمة قلبية أثناء التدريبات مع فريقه الأربعاء، عندما أخبر زملائه بأنه يشعر بمشكلة صحية، وفقا لبوجا.

وعلى الفور تم بالاعتناء به من قبل الأجهزة الطبية للنادي ونُقل إلى مستشفى للخضوع لقسطرة.

وأصر طبيب بورتو على أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن مستقبل حارس المرمى، الذي سيبدأ برنامج إعادة تأهيل للقلب "مبكرا".

ومن المقرر أن يخوض بورتو السبت أولى مبارياته بعد الأزمة التي تعرض لها حارس مرماه، وهي مواجهة حاسمة مع ديسبورتيفو داس أفيس، في الصراع على لقب الدوري المحلي.