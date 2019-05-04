بالصور: ثلاثي ريال مدريد يغيب عن الاستعداد لفياريال

لم يشارك كريم بنزيما وألفارو أودريوزولا وسيرجيو راموس، لاعبو ريال مدريد المصابون، اليوم السبت، في آخر مران جماعي للفريق، استعدادا لمواجهة فياريال، غدًا الأحد، ضمن منافسات الليجا.

وغاب اللاعبون الثلاثة عن الجلسة التدريبية، الرابعة للملكي بالأسبوع الاخير، والتي جرت بالمدينة الرياضية للنادي، تحت إشراف المدرب زين الدين زيدان، وبمشاركة لاعب الفريق الرديف "موحا".

وكان بنزيما، الذي يعاني من مشكلات في عضلة الفخذ ذات الرأسين اليسرى، قد عاد للمران أول أمس، بالركض منفردا على أرض الملعب.

أما راموس وأودريوزولا فيواصلان المران، داخل قاعة التدريبات الرياضية، لاستكمال تعافيهما.

وشارك باقي لاعبي الفريق الأول في التدريب الجماعي، استعدادا للمباراة التي سيخوضها الريال على أرضه أمام فياريال، ضمن منافسات الجولة الـ36 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.