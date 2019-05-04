زيدان: هناك تغييرات للموسم المقبل.. وبوجبا لاعب جيد

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن هناك تغييرات عديدة سوف تحدث في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وتحدث زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه بنظيره فياريال قائلاً: "فياريال يقدم نتائج جيدة في هذا الموسم وسوف يكون لديهم حافز كبير من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في السانتياغو برنابيو".

ويلتقي ريال مدريد بنظيره فياريال مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 36 من الليجا الإسبانية، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

وأضاف زيدان: "بغض النظر عن التفاؤل الذي أتحدث فيه حالياً، لا أريد أن نظهر بالصورة التي ظهرنا بها ضد رايو فاليكانو".

وواصل: "آمل أن نفوز في مباريات الثلاث المتبقية ، أنا واللاعبين علينا أن نتدرب ونرتاح جيداً وأحياناً عندما تسوء الأمور لا نبدأ المباريات بشكل جيد".

ووجه زيدان رسالة تشجيعية لإيكر كاسياس حارس النادي الملكي السابق: "أريد أن أرسل رسالة تشجيع لكاسياس، لقد تحدثت معه يوم أمس ولكني أريد أن أرسل لهُ تشجيع أيضاً من هنا".

وتطرق زيزو للحديث عن موسم الفريق: "كان هذا الموسم صعباً بالنسبة لنا ولكن في مبارياتنا الأخيرة المتبقية نريد أن نظهر بصورة جيدة خصوصاً على أرضية ملعبنا".

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وأكمل: "أنا المدرب هُنا وأنا من أتخذ القرار ، يعرف غاريث بيل وغيره من اللاعبين في الفريق إن جميعنا نتحمل المسؤولية هُنا، في هذا الموسم هُناك شيء جيد على الرغم من الحالة السيئة التي نحن فيها بأن هُناك ثلاث خيارات لدينا من أجل تحسين صورتنا".

وعن خطط الفريق للموسم المقبل قال المدير الفني الفرنسي: "سوف تكون هُناك تغييرات في الموسم المقبل ولكن الكثير من اللاعبين سوف يبقون معنا".

وبسؤاله عن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي: "لقد قلت سابقاً بوجبا لاعب جيد ولن أريد أن أتحدث عن لاعبين آخرين ليس من ضمن فريقنا أو أن أتحدث عن اللاعبين الذين سوف يغادرون، سوف ننتظر حتى نهاية الموسم وسوف نقرر ماذا سيحدث".

وتابع: "لا أعرف ما إذا كان سيكون من الممكن وجود جميع اللاعبين معنا قبل بداية الموسم وقبل الجولة التحضيرية".

وعن حالة فينيسيوس جونيور: "فينيسيوس في حالة جسدية جيدة وكان يحتاج للمزيد من الوقت للتحسن، هو لاعب شاب وصغير للغاية ويبلغ من العمر 18 عام، قد يكون بمثابة إبني".

وعن جاريث بيل قال زيدان: "أتمنى لهُ الأفضل كبقية لاعبي الفريق، نحن نتدرب طوال الأسبوع، ولا أراه كظهير أيسر".

واختتم زيدان حديثه: "في حال دخلنا إلى أرضية الملعب من أجل الأستمتاع بكرة القدم فسوف تكون لدينا فرصة أكبر للفوز، هذا ما أريده من لاعبي الفريق تقديمه".