تشيك ينوي إطلاق أغنية لأغراض خيرية

يعتزم التشيكي بيتر تشيك حارس مرمى آرسنال، إطلاق أغنية لأغراض خيرية بالتعاون مع روجر تايلور عازف الدرامز بفرقة الروك البريطانية "كوين". وكتب تشيك على "تويتر": "فليحذر إد شيران وستورمزي والبقية، هناك فنان جديد في المدينة". وتحمل الأغنية اسم "That's Football" وسيتم إطلاقها في الأيام المقبلة، وستذهب الأرباح التي تحققها إلى مؤسسة "ويلو" التي تساعد الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة وتتراوح أعمارهم بين 16 و40 عاما. وينوي تشيك (36 عاما) اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة امتدت 20 موسما.

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