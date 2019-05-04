آخرهم يوفيتش.. 7 لاعبين خطفهم ريال مدريد من برشلونة

أصبحت عادة طبيعية في السنوات الماضية إعلان كل من ريال مدريد وبرشلونة رغبتهما في ضم لاعبِ ما ثم بعد عدة أشهر ينجح النادي الملكي في إتمام الصفقة لصالحه، ولم تحدث هذه الحالة مرة أو اثنين أو ثلاثة بل كانت مرات كثيرة في السنوات الأخيرة، آخرها صفقة لوكا يوفيتش اللاعب الصربي الذي أنهي «المرينجي» صفقة التعاقد معه بالأمس مقابل 60 مليون يورو، في انتظار الإعلان الرسمي، ومن قبله أسينسيو وسيبايوس وثيو هيرنانديز وفينيسيوس ورودريجو وإبراهيم دياز وإيدير ميليتاو.

في صيف 2014، كان اللاعب الشاب قريبًا من الانضمام إلى برشلونة، ولكن المفاوضات لم تتم بعدما طالب نادي مايوركا بالحصول على مقابل مادي كبير للتخلي عنه، وأراد النادي الكتالوني دفع مبلغ أساسي ومن ثم دفع الباقي على هيئة متغيرات، وبعد ذلك دخل ريال مدريد في تلك الصفقة ونجح في إتمامها لصالحه في الصيف مقابل 3 ملايين ونصف، وقام بإعارته لصفوف مايوركا، على الرغم من سفر أسينسيو لبرشلونة للبحث عن منزل.

قدم اللاعب الإسباني موسمًا رائعًا في موسم 2016-2017 مع ريال بيتيس، وأعلن ريال مدريد رغبته في ضم سيبايوس بعد أن كشف «البلوجرانا» عن رغبته لضم لاعب خط الوسط ليكون بديلًا لإنييستا، بالإضافة إلى رغبة سيرا فيرير نائب رئيس بيتيس ببيع داني سيبايوس لبرشلونة، ولكن في النهاية راهن النادي الملكي على اللاعب وأتم الصفقة مقابل 16.5 مليون، بعدما اختار سيبايوس اللعب في ملعب «سانتياجو برنابيو».

في موسم 2016-2017، سعى برشلونة للتعاقد مع هيرنانديز ولكن أتلتيكو مدريد وافق على إعارته لنادي ألافيس، بعدما حاول روبيرتو فيرنانديز إنهاء الصفقة لصالح النادي الكتالوني ولكن قرار الرفض كان رد إدارة «الروخي بلانكوس» في صيف 2016، وبعد انتهاء فترة الإعارة حاول «البلوجرانا» ضم هيرنانديز إلى ملعب «الكامب نو» في ظل العلاقة الجيدة التي كان يمتلكها مع وكيله بالإضافة لرؤية برشلونة بأنه البديل المثالي لماتيو، ولكن دخول ريال مدريد في الصفقة أقنع ثيو، وأعلن لوكيله، قائلاً: «سألعب فقط في ريال مدريد»، وفي النهاية أنهي النادي الملكي الصفقة بعدما دفع قيمة أكثر من قيمة شرطه الجزائي.

كشف فينيسيوس عن رغبته في الانضمام إلى برشلونة من قبل، خلال مقابلة مع إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، قائلاً: «كنت أرغب في الانتقال إلى برشلونة لأنها كانت ستدفع أكثر، ولكن بعد ذلك رحلت إلى ريال مدريد» واختار اللاعب الشاب المشروع المدريدي وفشلت الإدارة الكتالونية مرة أخرى في صيد بديل مستقبلي للاعب نيمار دا سيلفا.

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لاعب آخر اختار الانتقال إلى ريال مدريد بدلا من برشلونة، وأعاد الفريق الأبيض ما حدث مع فينيسيوس عند شراء رودريجو ودفع 40 مليون يورو مقابل خطف خدمات نجم سانتوس البرازيلي قبل برشلونة الذي قدم عرضًا ضئيلاً مقارنة بغريمه المدريدي، وسينضم جويس إلى قائمة زيدان في الصيف المقبل بعدما أكمل 18 عامًا في يناير الماضي.

قرر ريال مدريد انضمام إبراهيم في سوق الانتقالات الشتوية، في يناير الماضي، على الرغم من قدرته على الوصول إلى مدريد مجانًا في الصيف المقبل، وقبل مانشستر سيتي التفاوض مع النادي الإسباني على اللاعب الشاب لعدم رحيله بالمجان، ونجح «المرينجي» في إتمام الصفقة مقابل 17 مليون يورو.

رغبة برشلونة في ضم دياز كانت منذ فترة بعيدة عندما كان يلعب في مالاجا وحاول «البلوجرانا» ضمه إلى «الكامب نو» أثناء فترة بيب جوارديولا، وظلت مراقبة الإدارة الكتالونية للاعب الشاب مستمرة أثناء فترته مع «السيتيزن» ولكن في النهاية نجح النادي الملكي في شرائه باعتباره صفقة مستقبلية جيدة.

رغبت العديد من الأندية الأوروبية في الاستعانة بخدمات المدافع البرازيلي ميليتاو، وكان من ضمنها برشلونة، ولكن من جديد يتفوق ريال مدريد على جميع الأندية، وساعده على ذلك تراجع برشلونة في الصفقة بعدما ضم توديبو وفي النهاية اختار ميليتاو الانضمام لصفوف نادي العاصمة الإسبانية من أجل اللعب في «البرنابيو».

ظهر المهاجم الصربي في سوق الانتقالات الماضية كتدعيم قوي لبرشلونة، ولكن بدون أي شكل رسمي، وتعاقد النادي الكتالوني مع برنس بواتنج، مع الأمل في العودة للتفاوض على ضم يوفيتش في الصيف المقبل، ولكن المفاوضات كانت معقدة بعض الشيء، وعلمت إدارة «الكامب نو» وجود نادِ آخر يسعى لخطف يوفيتش ويبدو أن ظنهم كان صحيحًا