النجم الساحلي يُحدد أسعار تذاكر مواجهته أمام الزمالك بالكونفدرالية

كشف نادي النجم الساحلي، مساء اليوم الجمعة، عن أسعار تذاكر مباراة الزمالك، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، المحدد لها بعد غداً الأحد بملعب سوسة في تونس.

وأعلن النجم الساحلي خلال بيان اصدره مساء اليوم الجمعة، أن عملية بيع تذاكر مباراة النجم الساحلي والزمالك غداً السبت، بداية من الساعة الثامنة صباحاً بشبابيك مقر النادي.

وحقق الزمالك فوزاً صعباً ومثيراً للقلق على النجم الساحلي في لقاء الذهاب على استاد برج العرب في الإسكندرية بهدف نظيف، ليصبح مطالباً بالتعادل أو الخسارة بفارق هدف في حالة تسجيله في سوسة.

وحددت النادي التونس أسعار التذاكر على النحو التالي:

مدرج جانبية:10 دينار

مدرج غربي: 15 دينار

Advertisements

مدارج شرقي: 15دينار

مدرج عليا: 20دينار

منصة عدد 3: 30دينار

منصة رئيسية: 100دينار

الجدير بالذكر أن سعر الدينار التونسي، يتعادل 5.69 بالجنيه المصري.