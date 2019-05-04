ليكيب: جوزيه مورينيو يضغط لتدريب باريس سان جيرمان وروما يقدم عرضًا

تتواصل التقارير التي تتحدث عن الوجهة المقبلة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي انفصل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر الماضي.

وبحسب صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، فإن مورينيو ينوي تولي تدريب باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل، إذ يريد خوض تجربة تدريبية جديدة في بطولة لم يسبق له التدريب فيها.

ودرّب مورينيو نادي بورتو البرتغالي، وتشيلسي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، ونجح معهم في التتويج بالبطولات المحلية، كما تولى تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقاده للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي، لكنه لم ينجح في قيادته للدوري الإنجليزي.

وأشارت ”ليكيب“ إلى أن جوزيه مورينيو، يضغط لتولي تدريب باريس سان جيرمان، حيث قال إن المدرب البرتغالي أجرى اتصالات وألمح إلى أنه متاح لتدريب فريق العاصمة الفرنسية.

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ويعاني المدرب الحالي لباريس سان جيرمان، الألماني توماس توخيل من ضغط شديد، بعد أن انتقد لاعبيه صراحة وأبرزهم البرازيلي نيمار، خاصة أن الفريق ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 1، أمام مانشستر يونايتد، بعد أن خسر 1/3 على ملعبه في مباراة الإياب، رغم أنه فاز 2/0 ذهابًا.

وأضافت ”ليكيب“ أن جوزيه مورينيو استعمل شبكة اتصالاته الواسعة لإرسال رسالة واضحة إلى إدارة باريس سان جيرمان، بأنه المدرب القادر على تحقيق حلم النادي بالتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث ودع الفريق 3 مرات من دور الـ16.

في السياق ذاته، قال موقع ”كالشيو ميركاتو“ الإيطالي، إن نادي روما الإيطالي قدّم عرضًا لمورينيو مدته 3 أعوام لقيادة الذئاب لخلافة المدرب الحالي كلاوديو رانييري، الذي يقود الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضاف الموقع أن مورينيو البالغ من العمر 56 عامًا، سيرفض عرض روما حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.