نجم يوفنتوس يتعرض لمحاولة سرقة خلال ديربي تورينو

تعرض منزل نجم يوفنتوس الإيطالي، لمحاولة سرقة مساء أمس الجمعة، خلال مشاركته بمباراة الديربي الذي جمع اليوفي وغريمه تورينو، بملعب أليانز ستاديوم، لحساب الجولة 35 من الكالتشيو.
وذكرت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، أن اللصوص حاولوا اقتحام منزل فيديريكو بيرنارديسكي، لاعب وسط يوفنتوس، أثناء انشغال اللاعب بالمشاركة في لقاء الديربي.
وأضافت أن صديقة بيرنارديسكي وصلت إلى المنزل ووجدت الأبواب مفتوحة، مشيرة إلى أنها أبلغت السلطات على الفور بمجرد وصولها.
وأوضحت أن اللصوص هربوا في اللحظة التي شعروا فيها بوصولها للمنزل.
وشارك بيرنارديسكي في تعادل يوفنتوس أمام تورينو، بهدف لكل منهما، بعدما افتتح ساسا لوكيتش التسجيل للضيوف، وتعادل كريستيانو رونالدو، للبيانكونيري، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).
وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 89 نقطة، بالمركز الأول، فيما رفع تورينو رصيده إلى 57 نقطة، بالمركز السادس.
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