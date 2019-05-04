ساسي: سأعود قريبًا.. وسنتجاوز النجم الساحلي

صرح فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، بأنه سيتعافى من الإصابة وسيعود قريبًا للملاعب، مؤكدًا على ثقته في قدرة عناصر الأبيض على تجاوز النجم الساحلي والتأهل لنهائي الكونفدرالية.
وقال ساسي في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك إنه حرصه على التواجد مع بعثة الفريق منذ وصولها تونس، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على حسم التأهل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام النجم الساحلي التونسي.
وشدد ساسي على أن النجم الساحلي التونسي فريق كبير ويحترمه مشددا على أن فريق الزمالك يضم لاعبين كبارا لديهم خبرات وأنه شخصيا تحدث معهم لتشجيعهم ومؤازرتهم قبل المواجهة المهمة.
وأوضح لاعب وسط الزمالك أنه سيعود قريبا إلى الملاعب.
ويحتاج الزمالك إلى التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف في حالة التسجيل في مرمى النجم من أجل التأهل لنهائي الكونفدرالية وذلك بعد الفوز 1-0 في مباراة الذهاب.
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