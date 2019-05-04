فالفيردي: سألجأ إلى المداورة ضد فيجو ولا اهتم لتقييم الصحافة!

ظهر مدرب برشلونة، أرنستو فالفيردي لوسائل الإعلام المحلية في إسبانيا قُبيل المواجهة المرتقبة ضد سيلتا فيجوغدًا السبت، على أرضية ملعب بالايدوس لحساب الجولة الـ 36 من الليجا.

المدرب الباسكي شدد على أهمية الفوز حتّى بعد حسم لقب الدوري، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تكدس المباريات سيحتم عليه إجرا تغييرات على تشكيل الفريق قبل مواجهة الإياب بنصف نهائي الأبطال ضد ليفربول، ومُدافعًا بالوقت ذاته عن أسلوبه الدفاعي ضد الريدز في الذهاب..

"نعتبر مباراتنا غدًا مثل باقي المباريات، هدفنا هو إضافة ثلاث نقاط جديدة، إنها حقيقة أننا نمتلك جدولًا مزدحمًا لكننا سنلجأ إلى المداورة، لا اهتم بتقييم الصحافة لمدى جودة موسمنا فنحن لسنا بحاجة إلى التحفيز من أجل الفوز، سنذهب غدًا إلى ملعبهم من أجل الفوز"، هكذا بدأ فالفيردي حديثه.

وواصل" ضد فيجو سيكون هناك عدة تغييرات في التشكيلة كما حدث في مباراة هويسكا، سنحفز اللاعبين ونيتنا دائمًا هي الفوز، خطتنا أن ننافس في أعلى المستويات لكن لدينا تلك المباراة الهامة للغاية يوم الثلاثاء وسوف أقوم بخلق توليفة من اللاعبين للمباراتين، ربما قد أشرك سيليسن فيما تبقى من مباريات في الدوري، إنه حارس ممتاز"

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وعن مباراة ليفربول، قال فالفيردي: "الانتقادات بسبب طريقة لعبنا أمام ليفربول؟ لا تعليق لديّ، لقد فزنا 3-0 وأظهرنا طريقة لعب قوية ونحن فخورون بها، علمنا كيف يلعب ليفربول وما هم قادرين على فعله، لقد رأينا هذا عدة مرات وهو ما فعلوه في تلك المباراة، لقد حققنا نتيجة جيدة في الشوط الثاني".

وأكمل "لقد منعنا المنافس من السيطرة على الكرة، لكننا تكيفنا مع الأمر وتغلبنا على الظروف، لقد تطلبت المباراة جهد بدني كبير، دائمًا تلعب المسابقات الأوروبية بكرة قدم بمستوى عالٍ ومجهد، سنحاول أن نريح بعض اللاعبين".

وعن اعتزال تشافي هيرنانديز، قال فالفيردي: "لا أعلم إن كان الأفضل، لكنه أحد أفضل اللاعبين الإسبان في التاريخ، لاعب عظيم وفهم جيدًا كيف يلعب كرة القدم الاستحواذية، تمريراته أذهلت خصومه وكان شيئًا غير اعتيادي أن نراه يلعب كل هذه السنوات".