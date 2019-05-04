رودجرز: ليستر سيتي سيلعب دوراً في حسم لقب البريميرليج

أكد بريندان رودجرز المدير الفني لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه سيلعب دوراً هاماً في حسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويلتقي ليستر سيتي بنظيره مانشستر سيتي، الاثنين القادم، في الجولة 37 من البريميرليج، ويتصدر السيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 92 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول.

وقال رودجرز في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "بطبيعة الحال جماهير ليفربول سينظرون إلى هذه المباراة على أنها فرصة لهم".

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وأضاف: "بالنسبة لمستوانا الحالي، وكيف نعمل، سوف يرون أن هناك فرصة بالنسبة لهم، بالنظر للاعبين الذين نمتلكهم فبإمكاننا خلق فرصة، وتسجيل الأهداف".

وواصل المدير الفني لليستر سيتي: "بالنسبة لنا، فإننا نريد أن نلعب دوراً في حسم لقب البريميرليج".

واختتم رودجرز: "التحدي الذي يواجهنا هو النمو والحفاظ عليه، للقيام بذلك، يتعلق الأمر بوجود طريقة للعمل واللعب والحصول على سبب لوجود الفريق".