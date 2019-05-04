رونالدو الاستثنائي يتصدر أغلفة صحف إيطاليا

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ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم السبت، على رأسية البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي أنقذ بها يوفنتوس من خسارة الديربي أمام تورينو (1-1).
وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "رونالدو يضرب أحلام تورينو.. تورو تلقى هدف التعادل في الدقيقة 84 من قبل المريخي.. رونالدو سجل هدفه رقم 601 وألغى هدف لوكيتش الأول، والديربي ينتهي 1-1".
وأضافت "اليوم الذكرى الـ70 لمأساة تورينو، وتم تكريم الضحايا من قبل كورفا يوفنتوس".
وتابعت: "إيكاردي، يا لها من صور: إنتر محبط.. الليلة النيراتزوري يواجه أودينيزي".
وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "ثم هناك كريستيانو، تورينو يرى فقط حلم الديربي، ورونالدو يوقظه في الدقيقة 84، لوكيتش افتتح التسجيل، وكريستيانو رد كبطل".
وأضافت: "تحية من جماهير يوفنتوس لأولئك الذين سقطوا في سوبرجا.. الجماهير ترفع لافتة تحيي بها الذكرى".
وختمت: "سباليتي يرد على صور إيكاردي العارية.. إنه يأتي إلى هنا مرتديًا ملابسه".
وقالت صحيفة "توتو سبورت": "رونالدو يوقف تورينو الرائع، تورو كان قريبا جدًا من خطف الديربي".
وتابعت: "لوكيتش سجل الهدف الأول، ثم سيطروا على اللقاء مع وجود عدد قليل من الهجمات على سيريجو، وفي النهاية قفز رونالدو الاستثنائي وسجل التعادل برأسية".
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