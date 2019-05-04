4 سيناريوهات تهدد استمرار جروس مع الزمالك

تحوم شكوك كثيرة حول مستقبل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، بسبب اقتراب نهاية عقده مع الفريق وعدم التوقيع على عقود التجديد حتى الآن.

ويقدم جروس نتائج رائعة مع الزمالك في الموسم الحالي، حيث ينافس بقوة على لقب بطولة الدوري مع الأهلي وبيراميدز، بجانب تأهله للدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، والوصول إلى المباراة قبل النهائية من "الكونفدرالية"، بجانب التتويج بكأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخسر جروس حتى الآن لقب واحد مع الزمالك وهو البطولة العربية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصيرية أمام النجم الساحلي التونسي المقرر لها غدا الأحد على استاد سوسة، ضمن مباريات الإياب للدور نصف النهائي من بطولة "الكونفدرالية".

وكان الزمالك قد حسم مباراة الذهاب بهدف دون رد، أحرزه محمود عبدالمنعم كهربا في الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم الأحد الماضي على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، ويحتاج الأبيض في لقاء الغد إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة من أجل خطف بطاقة التأهل لنهائي البطولة وإلا سيواجه الفريق ومديره الفني عواقب كثيرة.

الوداع الإفريقي

يواجه السويسري كريستيان جروس شبح الإقالة من منصبه في حالة تحقيق أي نتيجة سلبية أمام النجم الساحلي تتسبب في خروج الفارس الأبيض من البطولة، في الوقت الذي تشير فيه تصريحات مسؤولي الزمالك إلى أن الفريق جاهز للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس، على ملعبه ووسط جماهيره والتأكيد على أحقية وجدارة أبناء ميت عقبة في التأهل للدور النهائي من البطولة.

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خسارة لقب الدوري

تعلق جماهير الزمالك وإدارة النادي أمالا كثيرة على التتويج ببطولة الدوري في هذا الموسم خاصة وأن الفريق ظل متربعًا على قمة الدوري حتى الجولة 25 من عمر المسابقة، الزمالك يتبقى له 7 مباريات وفي حالة تحقيق الفوز وحصد الـ21 نقطة سيتوج الفارس الأبيض رسميًا بلقب المسابقة دون النظر إلى نتائج باقي الفرق، أمام في حالة تحقيق إي إخفاق سيتأزم موقفه في البطولة وسيتوج الأهلي بطلًا للدوري للموسم الرابع على التوالي، وفي حالة التعثر وخسارة اللقب سيكون القرار الاقرب هو الإطاحة بجروس وخاصة وأن رئيس النادي يرى أنه يعاند في خطته ويتمسك بلاعبين دون النظر لغيرهم.

صدامات رئيس النادي

دخل كريستيان جروس في صدامات عديدة مع رئيس الزمالك خلال الفترة الماضية، كان آخرها رفضه إجراء أي تعديلات داخل الجهاز الفني بعدما تم ترشيح خالد جلال للانضمام للجهاز الفني، بحانب رغبة رئيس النادي بإشراك لاعبين في تشكيل الفريق إجباريًا ولكن جروس كان يتمسك بموقفه، رئيس الزمالك خلال السنوات الماضية مارس هواياته المفضلة بإقالة المدربين بنفس الطريقة التى بدأ بها مع الخواجة جروس بمهاجمته فى الإعلام واتهامه بالمجاملة وهو ماينذر بنهاية السويسري القريبة.

إغراءات الخليج

ذكرت بعض التقارير السعودية خلال الأيام الماضية اقتراب جروس من تدريب أهلي جدة، بداية من الموسم المقبل، مشيرة إلى أن النادي السعودي يرغب في استغلال حالة التوتر بين جروس ورئيس الزمالك لإقناع المدير الفني بتولي قيادة الفريق بداية من الموسم القادم وأنه بالفعل اتفق معهم على كافة التفاصيل وهو ما ستوضحه الأيام المقبلة بتحديد سيناريو رحيل السويسري عن القلعة البيضاء.