مورينيو يضع شرطًا للموافقة على تدريب روما

وضع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، شرطًا من أجل الموافقة على عرض تدريب روما في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن روما عرض على مورينيو عقدًا مدته 3 سنوات، كي يكون مدرب الذئاب الجديد خلفًا للإيطالي كلاوديو رانييري، المدير الفني المؤقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي لن يوافق على قيادة روما، إلا إذا تأهل الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وأوضحت أن مورينيو يحظى أيضًا باهتمام من قبل باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، ولكن الأخير قد يفضل التعاقد مع الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي.

يذكر أن روما يحتل حاليًا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 بفارق نقطة واحدة عن أتالانتا صاحب المركز الرابع والمؤهل للمشاركة في دوري الأبطال.