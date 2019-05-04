أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

هل يستمر صراع دوري الأبطال للجولة الأخيرة؟

تتنافس 4 أندية على المقاعد المتبقية للتأهل في دوري أبطال أوروبا، بعد أن حجز مانشستر سيتي وليفربول مقعديهما.

توتنهام وتشيلسي يمكنهما حسم المركزين الثالث والرابع هذا الأسبوع، لكن هل يتمكن أرسنال ويونايتد من الاستمرار في المنافسة حتى الجولة الأخيرة؟

بيكفرود يظهر بسيارته الجديد

ظهر الحارس الإنجليزي الدولي بيكفورد حارس مرمى إيفرتون بسيارته الجديد المقدرة بقيمة 160 ألف إسترليني.

السيارة من طراز لامبورجيني، وظهر بها حارس التوفيز في مدينة مانشستر، في مرأب للسيارات ليتركها ويعود إليها بعد ساعة.

ذا صن

تشيلسي قد يقبل 30 مليوناً فقط لرحيل ويليان إلى برشلونة

رغم رفض تشيلسي مبلغ 50 مليون إسترليني بالإضافة إلى اللاعب مالكوم في الصيف الماضي من أجل السماح بويليان للانتقال إلى برشلونة، قد يقبل النادي اللندني مبلغاً أقل.

تشيلسي قد يوافق على رحيل لاعبه البرازيلي إلى برشلونة مقابل 30 مليون إسترليني فقط تفادياً لفقدانه بطريقة مجانية مع نهاية عقده.

ديلي ستار

مورينيو ضمن طاقم ملعب إيفرتون؟

أثناء مباراة إيفرتون وبيرنلي في الجولة قبل الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ظهر جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق ضمن طاقم تأمين الملعب مرتدياً زيهم.

الأمر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشدة، قبل أن يتبين أنه شخص يشبه المدرب البرتغالي وليس مورينيو نفسه.

الصحافة الإسبانية

ماركا

انتراخت يطلب مهاجم الريال

يرغب نادي انتراخت فرانكفورت الألماني الحصول على خدمات ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد لقيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل بعد تأكد رحيل لوكا يوفيتش عن الفريق في الصيف المقبل.

وعانى دياز في صفوف ريال مدريد بعدما عاد للفريق في الصيف الماضي، لكنه لم يشارك باستمرار، غير أنه يظل محل اهتمام أندية أوروبية عديدة لضمه الصيف المقبل.

آس

الريال حسم صفقة يوفيتش

حسم ريال مدريد الإسباني صفقة لوكا يوفيتش مهاجم انتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، على أن يستفيد بنفيكا البرتغالي بقيمة 20% من الصفقة.

وسيوقع المهاجم الصربي صاحب الـ21 عامًا على عقد لمدة 6 سنوات مع ريال مدريد، ليستمر فريق العاصمة الإسبانية في سياسته لتدعيم صفوف الفريق بعناصر في صغيرة السن.

سبورت

بيتيس يفكر في تشافي

يفكر نادي ريال بيتيس الإسباني في التعاقد مع تشافي هيرنانديز من أجل تدريب الفريق خلال الموسم المقبل، حيث سيرحل كيكيه سيتيان عن الفريق الصيف المقبل وتبحث إدارة النادي عن خليفته.

ويرغب نادي ريال بيتيس في الاستمرار بطريق لعب "اللمسة الواحدة" التي زرعها كيكيه سيتيان، ويعتبرون أن تشافي أحد الأسماء التي يمكن أن تحافظ على هذه الفلسفة.

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الصحافة الإيطالية

لاجازيتا ديللو سبورت

عقوبة

فرضت إدارة نادي ميلان عقوبة مالية على لاعب الفريق باكايوكو بسبب تأخره عن حضور المران مؤخرًا.

وأضافت الصحيفة أن العقوبة التي فرضها نادي ميلان على اللاعب وصلت إلى 90 ألف يورو، بسبب السلوك الصادر من جانبه.

وتأخر اللاعب عن الحصة التدريبية لمدة ساعة كاملة ليصل قبل دقائق من النهاية وهو الأمر الذي أثار جنون المدرب جينارو جاتوزو.

وقال باستوريلو وكيل أعمال اللاعب إن أزمة وقود تسببت في تعطل تواجد موكله باكايوكو في الوقت المحدد للمران.

كالتشيو ميركاتو

أزمة إيكاردي

نفى لوتشانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان أن يكون لديه أي مشكلات مع لاعب الفريق إيكاردي.

وقال المدرب إنه لا توجد أي مشكلات مع إيكاردي، الجميع يُركز في الوقت الحالي على قادم المباريات.

وكانت تقارير في الصحافة الإيطالية قد أشارت إلى وجود خلافات بين المدرب وبين اللاعب الأرجنتيني وهو ما نفاه المدرب.

وشهدت الشهور الماضية أزمة كبيرة بين إيكاردي وبين إدارة إنتر ميلان مما جعل الإدارة تقرر إيقاف اللاعب الذي عاد مؤخرًا للمشاركة مع الفريق بعد نهايه هذه الأزمة.

الصحافة الألمانية

جنون الكرة

شهدت مباراة لايبزج وماينز بالدوري الألماني على سيناريو مجنون خلال أحداث المباراة بعدما تحول تقدم الضيوف إلى تعادل 3-3.

وفقد لايبزج الكثير حظوظه في الفوز بالدوري الألماني بعدما أصبح الفارق مع بايرن ميونيخ المتصدر بفارق 6 نقاط وسيلعب مباراة الجولة الـ32.

دير شبيجل

بايرن ميونيخ هش

يشعر جمهور بايرن ميونيخ بأن الفريق أصبح في حالة هشة بسبب المستوى الذي يعيش الفريق في الموسم الحالي، ولم يعد هناك ثقة في إمكاينة الظهور بمستوى أفضل.

ويعتقد جمهور الفريق بأن المباراة التي يحتاج فيها الفريق للفوز أمام هانوفر لن تكون سهلة ومن الممكن السقوط فيها ومنح بوروسيا دورتموند فرصة لتصدر الدوري مجددًا.

الصحافة الفرنسية

تبخر حلم مارسيليا

أهدر أوليمبيك مارسيليا أمله في التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما تعادل أمام ستراسبورج بنتيجة 1-1 وظل في المركز الخامس بفارق 7 نقاط عن المركز الثالث قبل نهاية البطولة بثلاث جولات.

ويحتاج مارسيليا إلى التواجد في أحد المراكز الثلاثة الأولى من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، أو المركز الرابع للمشاركة في الدوري الأوروبي بدور المجموعات.

ليكيب

قيمة سيتي تتجاوز يونايتد

تجاوزت قيمة مانشستر سيتي لأول مرة في التاريخ قيمة جاره مانشستر يونايتد، وذلك خلال الدراسة التي أعدها مركز ليفربول لاقتصاد الرياضة.

وبلغت قيمة مانشستر سيتي 2.75 مليار يورو، لترتفع قرابة 449 مليون خلال عام واحد، وفي المقبل أصبحت قيمة مانشستر يونايتد 2.43 مليار يورو، وانخفضت 438 مليون يورو خلال عام.