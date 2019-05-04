فان دايك: كل شئ ممكن حتى الآن.. والهزيمة من برشلونة لا تؤثر علينا

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن كل شئ ممكن حتى هذه اللحظة في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أن الهزيمة من برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا لا يجب أن تؤثر على الفريق.

ويلتقي ليفربول بنظيره نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة 37 من البريميرليج، وهو في المركز الثاني متأخراً بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

وقال فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي للبريميرليج: "كل شئ ممكن حتى هذه اللحظة".

وأضاف: "مازال متبقي لنا مباراتين، سوف نقوم بعمل كل شئ للفوز بكلا المباراتين، هذا هو الأمر الذي يمكن أن نركز فيه الآن".

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وواصل فان دايك: "أي شئ سوف يتغير بالنسبة لمانشستر سيتي فهو سيكون أمر رائعاً بالنسبة لنا، وإذا لم يحدث فإننا نريد أن نُنهي الموسم وبحوذتنا 97 نقطة، فقد قدمنا كل ما في وسعنا".

وبسؤاله عن مباراة نيوكاسل بالبريميرليج قال المدافع الهولندي: "ستكون مباراة صعبة، هم في حالة جيدة خلال الوقت الحالي، هم يشعرون بحالة رائعة، وهم يمتلكون وقت كافٍ للتحضير لمباراتنا بالطبع، لذا ستكون المباراة صعبة".

واختتم فان دايك: "ولكننا نلعب بشكل رائع مؤخراً، والهزيمة من برشلونة لا يجب أن تؤثر علينا، سنذهب لنلعب مباراة نيوكاسل ونحن واثقون من أنفسنا ونريد الفوز بالمباراة".

يذكر أن فان دايك تُوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج هذا الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.