الوداد المغربي في مهمة لقتل كبرياء صن داونز بدوري الأبطال

يحل فريق الوداد المغربي ضيفا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي مساء اليوم ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الوداد المغربي أنهى لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد، الأمر الذي يجعله في حاجة للتعادل السلبي فقط للتأهل إلى النهائي.

ولن تكون مهمة الوداد سهلة، في ظل النتائج المتميزة التي يحققها صن داونز على ملعبه الفترة الأخيرة، لاسيما وأنه فاز على الأهلي المصري بخماسية نظيفة في ذهاب ربع النهائي.

ويمتلك فريق صن داونز مدربا مخضرما وهو بيتسو موسيماني، الذي أكد على أهمية اللقاء واستعداد فريقه للتأهل إلى النهائي.