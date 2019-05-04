تأهل سلام الغرفة على حساب سيئون إلى نصف نهائي بطولة الماهر للقدم

تأهل فريق سلام الغرفة إلى دور النصف النهائي من بطولة الماهر لكرة القدم الثالثة التي ينظمها فرع اتحاد كرة القدم بوادي حضرموت، بإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة وبدعم من مجموعة الماهر التجارية. وجاء تأهل سلام الغرفة عقب فوزه على فريق سيئون بنتيجة 2 / 1، وبخسارته ودع سيئون البطولة من دور الثمانية، حيث استطاع سلام الغرفة من قلب خسارته بهدف في شوط المباراة الأول إلى فوز على سيئون بهدفين في شوط المباراة الثاني في المباراة التي جمعتهما ضمن افتتاحية مباريات دور الثمانية من البطولة.

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