مران خفيف للزمالك استعدادا للنجم الساحلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بناديالزمالك خضوع اللاعبين لتدريبات مشي خفيف حول فندق الإقامة بتونس تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال في الواحده والنصف ظهر اليوم.

ويلقي السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية بالفيديو للاعبين فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في احدى قاعات فندق إقامة اللاعبين.

وسيشرح الجهاز الفني خلال المحاضرة بعض الأمور الفنية ونقاط القوة والضعف لفريق النجم الساحلي والحديث عن خطة المباراة التي سيخوضها الفريق غدا الأحد في اياب الدور نصف نهائي لبطولة كأس الكونفدرالية .

ويستعد الفريق لمواجهة النجم الساحلي غدا الأحد بإياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية . ويخوض الزمالك تدريبه الاخير في التاسعة مساء اليوم على الملعب الاولمبي بسوسة استعدادا للقاء النجم.