أياكس يُخبر ريال مدريد بسعر فان دي بيك

يعد لاعب الوسط الهولندي الشاب فان دي بيك أحد أبرز الاهداف الرئيسية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان في حال فشل النادي في التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة ماركا فإن أياكس أبلغ ريال مدريد أن سعر اللاعب الشاب في الوقت الحالي يبلغ 60 مليون يورو وهو مبلغ يراه الجميع في ريال مدريد مناسب تماما بالمقارنة للقدرات الكبيرة للاعب من الناحية الفنية والبدنية.

ويعد فان دي بيك هدف هام لباريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكن اللاعب يركز في الوقت الحالي على فكرة التأهل على حساب توتنهام هوتسبيرز لنهائي دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الحالي.

وكان فان دي بيك قد سجل هدف أياكس أمستردام الوحيد على ملعب توتنهام هوتسبيرز في لقاء الذهاب ليواصل تألقه ليس فقط من الناحية الدفاعية بل الهجومية كذلك.

دوني فان دي بيك 22 عاما لعب 32 لقاء في الدوري الهولندي بالموسم الحالي وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 9 أهداف.