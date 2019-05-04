النجم الساحلي ضد الزمالك.. جروس يرسم خطة التأهل من سوسة...

جدة - عمرو شويل يؤدى فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس مرانه الأخير على ملعب المركب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية والذى يلتقى فيه النجم الساحلي مساء غدا بإياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

وتحول المران إلى مغلق بعد أول ربع ساعة والتى يسمح فيها بحضور الاعلاميين ، حيث ييتم رسم ملامح خطة تأهل الزمالك من سوسة بكشف نقاط القوة والضعف والجملة التكتيكية التى سيتم تنفيذها فى المباراة.

ويتم عقد مؤتمر صحفي في السابعة مساء بملعب المباراة بحضور السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك وعماد السيد حارس الفريق .

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وفى ذات السياق سيقوم جروس بعمل محاضرة فنية بـ"الفيديو" للاعبين فى في أحد قاعات فندق الإقامة، ويتناول فيها الجهاز الفني خلال ، شرح الأمور الفنية وكشف نقاط القوة والضعف فى فريق الخصم للتعامل معها، والتغلب عليها.

كما يخضع اللاعبين لتدريبات مشي خفيفة حول فندق الإقامة بتونس تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال ، ضمن الاستعدادات للمواجهة المرتقبة غدا بإياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية.

وبعدها يحصل اللاعبون علي راحة سلبية ثم يقومون بتناول وجبة الغذاء ويتوجه مسئولي الجهاز الإداري لفندق إقامة الحكام لحضور الاجتماع الفني الذي سيقام في السادسة من مساء اليوم.