شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يتدرب أول أيام رمضان استعدادا لمواجهة الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررالجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار أن يؤدى لاعيبه التدريبات ليلا بعد الفطار فى أول أيام رمضان على ستاد المصانع الحربية بعدما رفض منحهم راحة استعداداً لمواجهة الإسماعيلى نظراً لضيق الوقت.
ويلتقى الإنتاج الحربى نظيره الإسماعيلي الجمعة المقبلة بالجولة 32 لمسابقة الدوري العام، حيث لعب الانتاج الحربى مباراة ودية مع القادسية السعودى وفاز بهدفين مقابل هدف فيما يواجه الداخلية عصر غداً الأحد.
وخسرالإنتاج الحربى من المقاولون العرب بهدفين لهدف فى الجولة 30 للدوري على استاد بتروسبورت.
ويحتل الإنتاج الحربى المركز 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة حيث لعب 30 مباراة فاز فى 8 وخسر فى 11 وتعادل فى مثلهم.
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