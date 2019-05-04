شكرا لقرائتكم الترسانة يفاوض سمير كمونة و3 مدربين أخرين لقيادة الشواكيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قطع مسئولو الترسانة، خطوات جادة فى المفاوضات مع سمير كمونة المدير الفنى السابق لجمهورية شبين لتولى القيادة الفنية للفريق بعدما اعتذر فاروق جعفر عن استكمال المهمة خلفا لأحمد كشرى الذى تقدم باستقالته. ويعقد مجلس إدارة الترسانة اجتماعا مساء اليوم السبت، بمقر النادى بميت عقبة برئاسة طارق سعيد حسانين للإعلان بشكل رسمى عن اسم المدير الفنى للفريق الكروى. Advertisements يشار إلى أن الترسنة يتفاوض أيضا مع كل من حسين عبد اللطيف ونبيل محمود وياسر رضوان نجم الأهلي الأسبق لاختيار أفضلهم لقيادة سفينة الشواكيش فى الموسم المقبل.

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