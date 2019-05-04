شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا للاتحاد السكندرى فى ربع نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار الجهاز الفنى المعاون لنادى الإسماعيلى 20 لاعباً ضمن قائمة الفريق للسفر إلى القاهرة استعدادا لملاقاة الاتحاد السكندرى باستاد المقاولون العرب غدا الاحد، فى دور ربع النهائى فى كأس مصر. وغاب عن القائمة الثنائى الدولي باهر المحمدى ومحمد صادق بسبب عدم اكتمال جاهزيتهما. وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى : فى حراسة المرمى : محمد فوزى ومحمد مجدى. Advertisements وفى خط الدفاع: طارق طه – ريتشارد بافور – محمود متولى – محمد هاشم – أسامة إبراهيم و أحمد أيمن. أما فى خط الوسط : محمود دونجا – محمد الضرف – إبراهيم عبد الخالق – عماد حمدى – عبد الرحمن مجدى – كريم بامبو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم و محمد بيومى . ويقود الهجوم : يحيى زايد – بنسون شيلونجو و عودة مارشال.

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